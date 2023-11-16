Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise "KB-111" ve "TCSG-8" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki 2 lastik botta Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan 72 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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