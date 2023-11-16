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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:04
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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        "KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Diğer operasyonda ise "KB-111" ve "TCSG-8" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki 2 lastik botta Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan 72 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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