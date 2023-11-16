Çanakkale'de trafik kazasında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çan’dan Çanakkale istikametine giden Serhat Çetin (19) idaresindeki 17 HC 154 plakalı motosiklet, Aşıklar rampası mevkisinde, aynı istikamette seyreden B.B. yönetimindeki 17 GC 302 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Ağır yaralanan Çetin, olay yerine gelen ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serhat Çetin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.