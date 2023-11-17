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        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci, ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'nu kabul etti

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:22
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        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci, ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'nu kabul etti
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        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu kabul etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erenoğlu, ÇOMÜ'nün son dönemdeki vizyonu ve hedefleri ile üniversitenin Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğinde yürütebileceği projeleri anlatıp, ÇOMÜ'nün savunma sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

        Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de ÇOMÜ'nün Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğinde yürütülecek projelere destek verileceğini söyledi.

        Genel Sekreteri Oğuz Ünal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, ÇOMÜ'nün savunma sanayi alanında yürüttüğü projeler ve iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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