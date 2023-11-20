Biga'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Biga'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çan-Biga kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17ARG 071 plakalı motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Aslan, (23) Çan çevre yolunda aynı istikamette seyreden Şerafettin Gargi yönetimindeki 17 KA 744 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Aslan, olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan Şerafettin Gargi ise gözaltına alındı.

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