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        Biga'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Biga'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:36
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        Biga'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        Biga'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, Çan-Biga kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17ARG 071 plakalı motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Aslan, (23) Çan çevre yolunda aynı istikamette seyreden Şerafettin Gargi yönetimindeki 17 KA 744 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Yaralı motosiklet sürücüsü Aslan, olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

        Öte yandan Şerafettin Gargi ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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