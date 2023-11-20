Kadın tarım işçilerinden şehitlik ziyareti "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Üreten, Alın Terini Toprağa Döken 100 Kadın Tarım İşçisiyle Şehitlerimizin Yanındayız Projesi" kapsamında, tarım alanlarında çalışmak üzere il dışından Çanakkale'ye gelen 100 kadın tarım işçisi, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Üreten, Alın Terini Toprağa Döken 100 Kadın Tarım İşçisiyle Şehitlerimizin Yanındayız Projesi" kapsamında, tarım alanlarında çalışmak üzere il dışından Çanakkale’ye gelen 100 kadın tarım işçisi, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında 100 mevsimlik kadın tarım işçisi, Vali İlhami Aktaş tarafından Gelibolu Yarımadasına uğurlandı.

Kadın tarım işçileriyle görüşen Vali Aktaş, talep ve istekleri dinleyip, kendilerine güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulundu.

İlhami Aktaş, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.