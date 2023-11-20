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        Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtar toprağa verildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bardakçılar Köyü Muhtarı Mahmut Kürsü, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:26
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        Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtar toprağa verildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bardakçılar Köyü Muhtarı Mahmut Kürsü, toprağa verildi.

        Evinde kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Kürsü'nün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Buradaki işlemlerin ardından evine getirilen Mahmut Kürsü'nün cenazesi helallik alınmasının ardından Bardakçılar Köyü Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı, Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Çan Jandarma Komutan Vekili jandarma Başçavuş Atalay Mutlu ile Kürsü'nün yakınları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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