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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:39
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Arpa (yemlik) Kg 7,00 HTS
        Pirinç (uzun tane) Kg 45,00 HTS
        Buğday unu Kg 18,00 HTS
        Ayçiçeği (yağlık) Kg 15,45 HTS
        Çeltik Kg 18,71 MTS
        Buğday (ekmeklik) Kg 6,00 MTS
        Patates Kg 5,21 MTS
        Kuru soğan Kg 3,06 MTS
        Zeytinyağı (sızma) Kg 188,00 MTS
        Kuru fasulye Kg 64,00 MTS
        İnek sütü Litre 13,32 MTS
        Keçi sütü Litre 14,00 MTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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