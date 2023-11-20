Çanakkale'de dolandırıcılık olaylarına karışan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli dolandırıcılık suçlarına karışan şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İlçede dolandırıcılık yaparak mağdurları yaklaşık 11 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen U.A. ve F.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik incelemede şüphelilerin İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda U.A. yakalandı.

Gelibolu'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Firari durumdaki F.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.