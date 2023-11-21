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        Biga'da meydana gelen kazada jandarma aracı devrildi

        Biga'nın Şakirbey kavşağında kaza meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:41
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        Biga'da meydana gelen kazada jandarma aracı devrildi
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        Biga'nın Şakirbey kavşağında kaza meydana geldi.

        Biga-Bandırma yolu üzerinde bulunan Şakirbey kavşağında Biga'dan Bandırma istikametine gitmekte olan jandarma aracı Gümüşçay beldesinden şehir merkezine giden Yunus Candan yönetimindeki 17 KG 585 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile jandarma aracı yan devrildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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