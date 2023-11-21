Biga'da meydana gelen kazada jandarma aracı devrildi

Biga'nın Şakirbey kavşağında kaza meydana geldi.

Biga-Bandırma yolu üzerinde bulunan Şakirbey kavşağında Biga'dan Bandırma istikametine gitmekte olan jandarma aracı Gümüşçay beldesinden şehir merkezine giden Yunus Candan yönetimindeki 17 KG 585 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile jandarma aracı yan devrildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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