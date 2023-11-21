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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:31
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Et (karkas) Kg 220,00 HTS
        Mısır silajı Kg 1,26 MTS
        Zeytinyağı (sızma) Kg 190,00 MTS
        Zeytin Kg 119,98 MTS
        Muhtelif deniz ürünleri Kg 96,51 MTS
        İnek sütü Litre 13,50 MTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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