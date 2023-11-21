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        Lapseki'de "Kraliçe Arılar Projesi"nde bal hasadı başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, madencilik firmasınca bölgesel kalkınmaya destek olmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirilen "Kraliçe Arılar Projesi"nde ilk bal hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:43 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:45
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        Lapseki'de "Kraliçe Arılar Projesi"nde bal hasadı başladı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, madencilik firmasınca bölgesel kalkınmaya destek olmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirilen "Kraliçe Arılar Projesi"nde ilk bal hasadı gerçekleştirildi.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik ve ilgili köylerin muhtarları ile şirket yöneticilerinin katılımıyla düzenlene Toplum Yatırımı İzleme Toplantısı'nda, gelir ve refah düzeyinin güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi projeleri ile TÜMAD firmasının çevresel ve sosyal faaliyetlerinin bir yıllık gelişimi anlatıldı.

        Geçen yıl kırsal bölgelerde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Kraliçe Arılar Projesi"nde ise Şahinli, Kocabaşlar ve Dumanlı köylerinde, bölgenin eşsiz florasından üretilen meşe ve çam balı hasadının tanıtımı yapıldı.

        Proje ile bölge kadınlarının donanımlı birer üretici olması, ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra hasat edilen balın, süzme ve petek halinde satışa sunularak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

        Toplantıda ayrıca TÜMAD’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekliliklerine uygun şekilde yapımına başladığı 104 çocuk kapasiteli Kreş ve Gündüz Bakımevinin, 2024 yılının ilk yarısı tamamlanacağı duyuruldu.

        Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, madencilik firması yetkililerinin 100 çocuğa hizmet edecek kreş yapımıyla ilgili sözlerini tuttuğunu söyledi.

        Temeli atılan yatırımın hızla sürdüğünü belirten Yılmaz, "İnşallah 6 ay içinde, 25 personele istihdam sağlayacak kreşin hep beraber açılışını yapacağımızı düşünüyorum. Bunun için Lapsekililer adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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