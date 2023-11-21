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        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:34 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:45
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        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik botlarının motoru arızalanıp sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "TCSG-6" botu bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda, Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-8" botu Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.

        Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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