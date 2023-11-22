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        Çanakkale'de husumetlisinin pompalı tüfekle vurduğu kişi öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde husumetlisinin silahla ateş ederek yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:46
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        Çanakkale'de husumetlisinin pompalı tüfekle vurduğu kişi öldü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde husumetlisinin silahla ateş ederek yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Yalçın B. (38) ile Mehmet Onay (59) telefonda tartıştı. Yalçın B, daha sonra evinin önüne gittiği Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle kapının önünde ateş edip yaralayarak kaçtı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Onay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Katil zanlısı Yalçın B. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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