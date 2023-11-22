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        Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gün 30 Kasım

        Çanakkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:40
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        Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gün 30 Kasım
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        Çanakkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2023 yılına ilişkin söz konusu vergilerin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Perşembe gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.

        Vergi yükümlülerinin mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini e-belediye linkinin yanı sıra posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapabilecekleri bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye 444 1717 numaralı telefondan ve "www.canakkale.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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