Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gün 30 Kasım
Çanakkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.
Çanakkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, 2023 yılına ilişkin söz konusu vergilerin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Perşembe gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.
Vergi yükümlülerinin mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini e-belediye linkinin yanı sıra posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapabilecekleri bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye 444 1717 numaralı telefondan ve "www.canakkale.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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