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        Portekizli ve Çekyalı eğitimciler Gelibolu'da ziyaretlerde bulundu

        Gelibolu Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Ekoloji ve Geri Dönüşüm" konulu Avrupa Birliği Erasmus Plus Okul Eğitimi Projesinin paydaşlarından Portekizli ve Çekyalı öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:17
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        Portekizli ve Çekyalı eğitimciler Gelibolu'da ziyaretlerde bulundu
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        Gelibolu Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Ekoloji ve Geri Dönüşüm" konulu Avrupa Birliği Erasmus Plus Okul Eğitimi Projesinin paydaşlarından Portekizli ve Çekyalı öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine geldi.

        Portekiz'in Villa Real de Santo Antonio Mesleki Eğitim Merkezi ile Çekya'nın Pacov kentinden gelen 6 öğretmen ve 14 öğrenciden oluşan grup, ilk olarak Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret etti.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde konuklarla görüşen Özacar, proje ve çevre konularında görüş alışverişinde bulundu.

        Özacar, projeyi desteklediklerini belirterek, "Böyle önemli bir konu için burada olmanız ve yapacağınız çalışma nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. İlçemizdeki Fen Lisesinin misafirleri bizim de misafirimizdir. Çalışmalarınız için sizlere başarılar diliyorum." dedi.

        Konuk heyetler, bir hafta boyunca Gelibolu Fen Lisesindeki proje grubuyla çalışma yapacak.

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        Galeri

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