Biga Belediyesinin yüzme kursu öğrencileri Çanakkale'deki turnuvadan derecelerle döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen TYF 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi (UGP) Ligi Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışları'nda, Biga Belediyesi Yüzme Kursu'nda eğitim alan yüzücüler derecelerle döndü.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, Biga Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden miniklerin, Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki turnuvada üstün performans sergileyerek ilçe halkını gururlandırdığını belirterek, sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Turnuvada, Bigalı öğrencilerden Yağız Tetik 6 birincilik, iki ikincilik, bir üçüncülük, Aysima Bıyıklı üç birincilik, iki ikincilik, iki üçüncülük, Göktuğ Talikacı dördüncülük, Mustafa Güney Turan üçüncülük derecelerini elde etti. Ayrıca, Beren Çoban, Dilay Taş, Asel Kavaz ve Azra Ay da yarışlara katıldı.