Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 4 bin lüfer avladı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Barbaros Denizden, ekibiyle tekne ile çıktığı avdan binlerce lüfer yakalayarak döndü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Barbaros Denizden, ekibiyle tekne ile çıktığı avdan binlerce lüfer yakalayarak döndü.

İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan tekne kaptanı Denizden ile ekibi, denize açılıp yunusların hareketlerini takip ederek kıyıya yöneldikleri sırada ağlarını suya bıraktı.

Ağları tekneyle çevirdikten bir süre sonra içinde lüferleri görünce ağları çekmeye başlayan balıkçılar, lüferlerin ağırlığından tekneyi yarısına kadar suya gömülü olarak Gelibolu İskelesi'ne döndü.

Barbaros Denizden, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır böyle bir av bereketi düşlüyorduk. Bugün Rabbim bunu bize verdi. Tahminen 4 bin civarında lüfer yakaladık. Tamamını balık komisyoncularına sattık." dedi.