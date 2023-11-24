Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 4 bin lüfer avladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Barbaros Denizden, ekibiyle tekne ile çıktığı avdan binlerce lüfer yakalayarak döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:52 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 4 bin lüfer avladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Barbaros Denizden, ekibiyle tekne ile çıktığı avdan binlerce lüfer yakalayarak döndü.

        İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan tekne kaptanı Denizden ile ekibi, denize açılıp yunusların hareketlerini takip ederek kıyıya yöneldikleri sırada ağlarını suya bıraktı.

        Ağları tekneyle çevirdikten bir süre sonra içinde lüferleri görünce ağları çekmeye başlayan balıkçılar, lüferlerin ağırlığından tekneyi yarısına kadar suya gömülü olarak Gelibolu İskelesi'ne döndü.

        Barbaros Denizden, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır böyle bir av bereketi düşlüyorduk. Bugün Rabbim bunu bize verdi. Tahminen 4 bin civarında lüfer yakaladık. Tamamını balık komisyoncularına sattık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gelibolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Rüşvet sanığı eski başkan: Suçlamaları kabul etmiyorum, yargılanmak istiyor...
        Rüşvet sanığı eski başkan: Suçlamaları kabul etmiyorum, yargılanmak istiyor...
        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan, yerel seçimde aday olmayacağını açıkladı
        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan, yerel seçimde aday olmayacağını açıkladı
        Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayaca...
        Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayaca...
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çanakkale'deki soğuk hava...
        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çanakkale'deki soğuk hava...