Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.

        Durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de aday tanıtım töreninde konuşt...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de aday tanıtım töreninde konuşt...
        Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir (2)
        Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir (2)
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir
        Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de partisinin il başkanlığını zi...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de partisinin il başkanlığını zi...
        Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 4 bin lüfer avladı
        Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 4 bin lüfer avladı