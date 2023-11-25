Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-8" botu ekipleri, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu.

Lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.