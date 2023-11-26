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        Çanakkale'de gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

        Çanakkale'de kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:18
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        Çanakkale'de gökyüzü şimşeklerle aydınlandı
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        Çanakkale'de kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Kentte, saatteki hızı 60-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte, şimşek ve gök gürültülü sağanak da etkili oldu.

        Çanakkale'nin bazı bölgelerinde gökyüzü gece boyunca şimşeklerle aydınlandı.

        Kuvvetli fırtına sabah saatleri itibarıyla etkisini azalttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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