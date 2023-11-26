Çanakkale'de gökyüzü şimşeklerle aydınlandı
Çanakkale'de kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü.
Çanakkale'de kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü.
Kentte, saatteki hızı 60-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte, şimşek ve gök gürültülü sağanak da etkili oldu.
Çanakkale'nin bazı bölgelerinde gökyüzü gece boyunca şimşeklerle aydınlandı.
Kuvvetli fırtına sabah saatleri itibarıyla etkisini azalttı.
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