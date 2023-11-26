Çanakkale'de gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Çanakkale'de kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Kentte, saatteki hızı 60-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte, şimşek ve gök gürültülü sağanak da etkili oldu.

Çanakkale'nin bazı bölgelerinde gökyüzü gece boyunca şimşeklerle aydınlandı.

Kuvvetli fırtına sabah saatleri itibarıyla etkisini azalttı.