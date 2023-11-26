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        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yılı törenlerle kutlandı

        Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yıldönümü hava muhalefeti nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:15
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        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yılı törenlerle kutlandı
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        Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yıldönümü hava muhalefeti nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

        Hükümet konağı, tüm kamu kurum ve kuruluşları, askeri karargah ve birlikler, okullar, ticarethane ile resmi özel bankalar dahil ilçenin kurtuluşu nedeniyle Türk bayrakları ile donatıldı.

        Tören, 2'nci Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk sunmasıyla başladı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar bir konuşma yaptı.

        Başkan Özacar konuşmasında, "26 Kasım'da, Gelibolulular olarak hürriyet ve bağımsızlık uğruna, namus ve bayrak uğruna mücadelesini gururla haykırırız. Özverili kahramanlarımızı, ölüme koşa koşa giden kahramanları hatırlarız. Onlarla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

        Başkanın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tören sona erdi.

        Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kumkale Gemisi 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçeye gelerek iskelede demirledi.

        Kumkale gemisi bugün saat 10.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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