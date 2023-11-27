Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Lapseki'de 4 şüphelinin üst ve araç aramasında, 249 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanımı", 1 şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklara hakkında kanuna muhalefet" şuçundan işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.