Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Lapseki'de 4 şüphelinin üst ve araç aramasında, 249 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanımı", 1 şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklara hakkında kanuna muhalefet" şuçundan işlem yapıldı.
İşlemlerinin ardından Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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