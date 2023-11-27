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        İstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez makine arızası yaşandı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı "Kevalay Queen" adlı yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:28
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        İstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez makine arızası yaşandı
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı "Kevalay Queen" adlı yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek.

        Libya'nın Misurata Limanı'na gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden 147 metre uzunluğundaki gemi, dün Kadıköy önlerindeki makine arızasına müdahale edilmesinin ardından seyrini sürdürdü.

        "Kevalay Queen"in, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu Tersanesi önlerinde yeniden makineleri arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-4" römorkörleri bölgeye sevk edildi.

        Yolcu gemisi, römorkörler tarafından çekilerek güvenli bölgeye demirletilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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