Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2023 Davet Tatbikatı", Saros Körfezi'nde devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2023 Davet Tatbikatı", Saros Körfezi'nde devam ediyor.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, Çanakkale Deniz Müzesi'nde düzenlenen basın brifinginde, tatbikatın, katılımcı birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatı olduğunu söyledi.

Tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döktüğünü ve 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini hatırlatan Kaya, Çanakkale Deniz Savaşı'na büyük katkısı olan kahraman geminin anısını yaşatmak için aslına birebir uygun olacak şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 2011'de TCG Nusret Gemisi'nin inşa edildiğini belirtti.

Kaya, dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazlarıyla donatılmış olan TCG Nusret'in yüzer müze gemi olarak emsallerinden ayrıldığını ifade etti.

Nusret-2023 Davet Tatbikatı'nın Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını aktaran Kara, şu bilgileri verdi:

"Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2. Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1. Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile bir komuta kontrol gemisi, bir fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, bir su altı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve bir insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve bir C-130 nakliye uçağı iştirak edecek. Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi, Hırvatistan'dan patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi, ayrıca ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek. Tatbikatta Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan toplam 20 gözlemci personel birlikler gözlemci olarak yer alacak."

Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranlı katılımının, Nusret-2023 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı işbirliğine ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini dile getiren Kaya, tatbikatın TCG-Bayraktar sancak gemisinden teşkil edilecek mayın harbi harekat merkezi aracılığıyla Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini bildirdi.

Kaya, mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini de içeren 3 safhada tatbikat icra edileceğini duyurdu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tümamiral Kaya, "Denizlerde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan 200'ün üzerinde mayın tespit edildi. Bu mayınların 100 yılı aşkın bir süredir derin denizlerde olduğunu ve teknik bakımdan tehlikeli olma potansiyelini kaybettiklerini bilmemize rağmen gerekli emniyet tedbirlerini alıyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'de sürüklenen mayınların sayısının bazı kaynaklara göre 417 olduğunu, bunlardan 17'sinin tespit ve imha edildiğini anlatan Kaya, Türk Deniz Kuvvetleri olarak denizden ve havadan bütün unsurlarla sahadaki bu riski minimize edecek şekilde 7 gün 24 saat esasına uygun olarak keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

- Tatbikat, TCG Bayraktar'dan sevk ve idare edilecek

Nusret-2023 Davet Tatbikatı, her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen Mayın Harbi Davet Tatbikatı olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yıl icra edilecek Nusret-2023 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye'den Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer, uçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katılımıyla 28 Kasım'da başladı.

Tatbikat, "Katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek" amacıyla icra ediliyor.

Nusret-2023 Tatbikatı kapsamında, havadan su üstü gemileriyle mayınlanan saha ve kanallar, mayın avlama gemileri, mayın harbi dalgıçları ve EOD/AUV timleri tarafından mayın karşı tedbirleri harekatı icra edilerek temizlenecek.

Mayın Filosu Komutanlığınca sancak gemisi olan TCG Bayraktar'dan (L-402) sevk ve idare edilecek tatbikat, mayın döküş, mayın karşı tedbirleri harekatı ve liman ziyaretini de içerecek şekilde 3 safhada tamamlanacak.

Nusret-2023 Tatbikatı'na Türk deniz, kara ve hava unsurlarının yanı sıra NATO unsurlarından İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan ile dost ve müttefik ülkeler ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan katılırken, Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan birlikler gözlemci olarak yer alıyor.

Tatbikat, 6 Aralık'ta sona erecek.