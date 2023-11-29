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        Çanakkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:21
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        Çanakkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

        Emniyetten yapılan açıklamada, Çanakkale sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmanın zorunlu olduğu hatırlatılarak, özel araçlarda da kullanılmasının can ve mal güvenliği için son derece önemli olduğu vurgulandı.

        Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılması gerekli. Kış lastiği 'hususi' değil, 'ticari' araçlarda zorunlu. Trafik kazalarındaki araç kusurlarının yarısından fazlası lastiklerden kaynaklanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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