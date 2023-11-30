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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:12
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
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        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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