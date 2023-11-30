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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:46
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Arpa (yemlik) Kg 6,51 HTS
        Buğday (kırmızı) Kg 5,63 MTS
        Ayçiçeği (yağlık) Kg 15,30 MTS
        Zeytinyağı (yemeklik) Kg 20,00 MTS
        Petek bal Kg 188,10 MTS
        Süzme bal Kg 148,50 MTS
        Kuru soğan Kg 4,00 MTS
        Patates Kg 5,08 MTS
        Sarımsak Kg 50,00 MTS
        Domates Kg 16,33 MTS
        Salatalık Kg 15,31 MTS
        Elma Kg 4,08 MTS
        Mandalina Kg 10,20 MTS
        Pırasa Kg 15,31 MTS
        Koyun sütü Litre 13,00 MTS
        Keçi sütü Litre 13,74 MTS
        İnek sütü Litre 13,27 MTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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