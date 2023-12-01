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        Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın arabalı vapur seferi yapılamayacak

        Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:56
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        Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın arabalı vapur seferi yapılamayacak
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        Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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