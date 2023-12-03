Enver Paşa imzalı belge Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı

Enver Paşa'nın, Çanakkale Muharebeleri sırasında 23. Alay 1. Tabur 2. Bölükte görev alan Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit olduğu haberini ailesine ilettiği ıslak imzalı belge Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit olduğu haberi ailesine Enver Paşa tarafından ıslak imzalı belgeyle bildirildi.

Mehmet Fazıl Çerkeş'in, dededen toruna kadar saklanan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyan şehit haberinin belgesi 108 yıl sonra yeniden Çanakkale Muharebeleri'nin yaşandığı topraklara ulaştı.

Çerkeş'in torunları Mehmet Fazıl Erüreten ve İlksen Turhanoğlu, Enver Paşa imzalı belgeyi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim etti.

Belgeyi teslim alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, böylesine önemli, hatırası olan ve manevi değeri yüksek bu belgeyi kendilerine güvenerek teslim eden şehit Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunlarına teşekkür etti.

Kaşdemir, Enver Paşa tarafından yazılan ve imzalanan belgenin 108 yıl sonra artık Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit düştüğü bu topraklarda sergileneceğini belirterek, "Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman 'sahip çıkalım' diyoruz. Bunlar önemli eserler. Buraya gelen her eseri artık Tarihi Alan'a gelen bütün ziyaretçiler görebilecek. Bunun bilincinde olup bize güvenerek dedelerinin hatırasını teslim eden şehidimizin torunlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi:

Enver Paşa tarafından kaleme alınan belgede, şu ifadeler yer alıyor:

"Alay 23. Tabur 1. Bölük 2 mahdumunuz Yüzbaşı Fazıl Efendi Çerkeş, 28 Temmuz 331 tarihinde meydan muharebesinde bir Osman askerine yakışan kahramanlık ve fedakarlıkla şehit oldu. Dini celili İslam'ın ve mukaddes vatanın müdafaası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarında bıraktıklarına düşen vazife, yeis ve fütur değil fahri ve sürurdur. Bütün arkadaşları gibi merhumun da kıymetli hatırası, yalnız sizin değil daha büyük ailesi olan ordunun kalbinde ebediyen saklı kalacağına ve intikamın düşmanlarımızdan alınacağına emin ve bununla müteselli olunuz. Muhterem şehidin bütün yakınları ve sevenleri için Allah'tan ecir ve sabır tazarru ederek beyanı hürmet eylerim. Başkumandan Vekili Enver" yazmaktadır.

Belgenin yakın zamanda Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenmek üzere hazırlanacağı belirtildi.