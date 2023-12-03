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        Çan'da havut giydirme hayrı düzenlendi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:03
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        Çan'da havut giydirme hayrı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

        Deve güreşi sezonun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı Deveciler Konağındayapıldı.

        Dualarla yeni sezon açılışını yapan deveciler, davul zurna eşliğinde develere havut giydirdi.

        Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek yıl 7 Ocak'ta Çan Arenasında düzenleyecekleri deve güreşlerine Çanakkalelileri davet etti.

        Havut giydirme hayrına CHP Çan ilçe Başkanı İlhan Demiral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre ilçelerden deve sahipleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik, kortej ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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