Çan'da havut giydirme hayrı düzenlendi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.
Deve güreşi sezonun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı Deveciler Konağındayapıldı.
Dualarla yeni sezon açılışını yapan deveciler, davul zurna eşliğinde develere havut giydirdi.
Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek yıl 7 Ocak'ta Çan Arenasında düzenleyecekleri deve güreşlerine Çanakkalelileri davet etti.
Havut giydirme hayrına CHP Çan ilçe Başkanı İlhan Demiral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre ilçelerden deve sahipleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik, kortej ile sona erdi.
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