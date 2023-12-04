Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Deresi taştı
Çanakkale'de kuvvetli yağış sonucu debisi artan Kepez Deresi taştı.
Çanakkale'de kuvvetli yağış sonucu debisi artan Kepez Deresi taştı.
Kentte aralıksız etkili olan yağmur dolayısıyla Kepez Deresi'nin taşması sonucu, araçların geçtiği yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.
Derenin denize ulaştığı noktada bulunan balıkçı barınağındaki bazı tekneler su aldı. Teknelerinin durumuna bakmak için barınağa gelen bazı balıkçılar, su alan teknelerini temizlemeye çalıştı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da taşkının yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.
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