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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Deresi taştı

        Çanakkale'de kuvvetli yağış sonucu debisi artan Kepez Deresi taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:33
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Deresi taştı
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        Çanakkale'de kuvvetli yağış sonucu debisi artan Kepez Deresi taştı.

        Kentte aralıksız etkili olan yağmur dolayısıyla Kepez Deresi'nin taşması sonucu, araçların geçtiği yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

        Derenin denize ulaştığı noktada bulunan balıkçı barınağındaki bazı tekneler su aldı. Teknelerinin durumuna bakmak için barınağa gelen bazı balıkçılar, su alan teknelerini temizlemeye çalıştı.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da taşkının yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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