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        Çanakkale'de son 1 ayda insan kaçakçılığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:05
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        Çanakkale'de son 1 ayda insan kaçakçılığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla son bir ayda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

        Kentte 1 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve haklarında yasal işlem yapılan 17 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli adli kontrol kararı, 3 şüpheli savcılık kararıyla salıverildi. Firari olan 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Operasyonlarda 14 araç, 37 can yeleği, 33 şambrel, 8 el hava pompası, 9 can simidi ile 83 bin 600 lira, 110 dolar ve 20 avroya suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

        Suça karıştığı tespit edilerek yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 214 düzensiz Afganistan uyruklu şahıs adli işlem yapıldı, hakkında adli ve idari işlem yapılan toplam 250 yabancı uyruklu kişi Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Ayrıca hakkında Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak suçundan hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalanırken bunlardan 2'si tutuklandı, biri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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