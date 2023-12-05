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        Gelibolu'da polisten kış lastiği denetimi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:36
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        Gelibolu'da polisten kış lastiği denetimi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı.

        Yurt genelinde 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan tüm araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

        Gelibolu'da bu kapsamda 24 saat boyunca polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kış aylarında artan trafik kazalarını, yolların trafik yükü nedeniyle kapanmasını ve trafik sıkışıklıklarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere 2 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

        Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yetkilileri, kış mevsimi boyunca trafik güvenliğinin sürekliliğini sağlamak için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

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