Biga'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Berk Bağırgan idaresindeki 16 CKN 19 plakalı otomobil, Karabiga beldesi yakınında kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.

Kazada yaralanarak Biga Devlet Hastanesinde tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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