Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'nin köylerinde altyapı çalışmaları sürüyor

        Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçeye bağlı köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'nin köylerinde altyapı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçeye bağlı köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, ilçeye uzak dağ köylerinden Harmancık'a bağlı Hacılar Obası Mahallesi'nde yürütülen yol ve meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Öztürk'e ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve Harmancık Muhtarı Ramazan Özdemir eşlik etti.

        Hasan Engin, yaptığı açıklamada, Lapseki Kaymakamı Öztürk'ün başkanlığındaki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin nüfusu az çok demeden insanın yaşadığı her yere hizmet götürmeye devam ettiğini söyledi.

        Hacılar Obası Mahallesi'nin küçük bir yerleşim yeri olduğunu dile getiren Engin, vatandaşlar ve köy muhtarının talepleri doğrultusunda yollara parke taşı döşendiğini ve özel günlerde kullanabilmesi için alanın düzenlendiğini bildirdi.

        Engin, ziyaret sırasında çevre köylerden gelen muhtarlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini de dinlediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

        Benzer Haberler

        Biga'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Biga'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gelibolu'da polisten kış lastiği denetimi
        Gelibolu'da polisten kış lastiği denetimi
        Çanakkale'de tefecilere yönelik operasyon; 14 gözaltı
        Çanakkale'de tefecilere yönelik operasyon; 14 gözaltı
        Çanakkale'de son 1 ayda insan kaçakçılığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de son 1 ayda insan kaçakçılığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de tefecilik ve suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alı...
        Çanakkale'de tefecilik ve suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alı...
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Deresi taştı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Deresi taştı