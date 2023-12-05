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        "Nusret- 2023 Davet Tatbikatı" Saros Körfezi'nde devam ediyor

        Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret- 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:01
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        "Nusret- 2023 Davet Tatbikatı" Saros Körfezi'nde devam ediyor
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        Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret- 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor.

        Tatbikat kapsamında Saros Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında ilk olarak TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirildi.

        Ardından C-130 tipi uçak ile havadan denize mayın bırakıldı. ROV cihazıyla teşhis edilen mayınlar, Mayın harbi dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev aldı.

        Taktik Pençe Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bir bölgeye helikopterden atladı ve fünye yerleştirdi. Tekrar helikoptere alınan komandolar, güvenli bölgeye geçtikten sonra mayın imha edildi.

        Tatbikat, imha sırasında yaralanan personelin helikopterle sevk edilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi.

        - Tatbikatta 10 ülkeden birlikler gözlemci olarak yer alıyor

        Tatbikata, Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2. Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1. Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 su altı savunma görev timi, 2 hafif otonom su altı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı iştirak etti.

        NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi, Hırvatistan, ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timinin de katıldığı tatbikatta, Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan birlikler gözlemci olarak yer alıyor.

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