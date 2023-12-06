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        Çanakkale'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:39
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        Çanakkale'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'a bağlı Babakale-Gülpınar köy yolunda yaptıkları operasyonda, A.K. idaresindeki 34 DAJ 723 plakalı araç içinde Afganistan uyruklu 3'ü erkek, 8'i kadın, 7'si çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakaladı.

        Operasyonda, sürücü A.K. ile araca eskortluk yaptığı belirlenen 34 BAN 115 plakalı araç içindeki L.O. ve Ü.D, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne, ele geçirilen araçlar yediemine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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