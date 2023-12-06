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        Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:37
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        Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "TCSG-905" harekete geçti.

        Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmenler yasal işlemleri yapılmak üzere Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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