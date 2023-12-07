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        Çanakkale'de KOM şube bir ayda 22 olaya müdahale etti

        –Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kasım ayında 22 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:57
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        Çanakkale'de KOM şube bir ayda 22 olaya müdahale etti
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        –Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kasım ayında 22 olaya müdahale etti.

        Operasyonlarda toplam 31 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise cumhuriyet savcılığının talimatları ile serbest bırakıldı.

        Öte yandan operasyonlarda 15 tabanca, 15 şarjör, 796 fişek, 4 bıçak, 1 muşta, 69 boş kovan, 7 bin 205 doldurulmuş sigara, 12 elektronik sigara, 1 askeri kimlik kartı, 1 yabancı kimlik kartı, 3 elektronik sigara, 476 sigara sarma kağıdı, 8 paket tütün, 97 sikke, 450 tarihi obje, 6 elektronik sigara, 170 puro, 52 kaçak sigara, 590 paket sarma kağıdı, 3 paket sigara filtresi, 1 makaw cinsi papağan ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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