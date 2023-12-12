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        Troya Kültür Yolu Festivali, 2024 programına dahil edildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından koordine edilen "Troya Kültür Yolu Festivali", 31 Ağustos-8 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:32
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        Troya Kültür Yolu Festivali, 2024 programına dahil edildi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından koordine edilen "Troya Kültür Yolu Festivali", 31 Ağustos-8 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı açıklamada, 2 yıldır Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı takvimine de eklendiğini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

        Çanakkalelilerin sanat ve eğlence ile dolu 9 gün geçireceğini belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Önceki yıllarda olduğu gibi yine önemli sanatçıları ağırlayacağız. Kendi adıma bu festivale iki yıldır katılım gösteren ve bu coşkuya ortak olan tüm Çanakkaleliler'e teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin ilgisi sayesinde bu festival bu kadar dolu dolu geçiyor. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan ve tekrar Çanakkale'mizi bu festival programına dahil eden Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Çanakkaleliler adına teşekkür ediyorum. 31 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında kimse plan yapmasın. Çünkü Çanakkale festivale, eğlenceye ve sanata doyacak."

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