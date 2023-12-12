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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:51
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 546,98 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 34 sentetik ecza, 1,56 gram skunk, hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 880 gram madde ve 2 litre aseton, 4 silah, 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından, 2'si adliyede savcılık sorguları sonrasında salıverildi.

        Adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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