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        Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

        Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:45
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        Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
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        Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.

        Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında, yoğun sis sebebiyle seferlerin geçici olarak yapılamadığı bildirildi.

        Yoğun sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesinin düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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