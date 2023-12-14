Biga'dan kısa kısa Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen imza töreni öncesinde konuşan Oda Başkanı Şadan Doğan, Biga iş dünyasının yurt dışına açılabilmesi, yurt dışında yeni pazarlar bulabilmesi, fuar destekleri başta olmak üzere çeşitli imkanlardan yararlanılabilmesi adına bu protokolü önemsediğini belirtti.

Hem üniversite hem de milli eğitim camiası için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Doğan, "Bizi kurtaracak olanın eğitim olacağına inanıyorum. Çocuklarımızın kendini güvende hissedebileceği, kadın istihdamının arttığı, kadınlarımızın iş dünyasındaki temsillerinin oldukça arttığı bir süreç için daha çok çalışacağız. İkinci yüzyılın parlayan yıldızı olabilmek adına vizyonumuza sunduğunuz katkı için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerinin, kentin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilmesini hedeflediklerini, iç kaynakların yanı sıra dış kaynakların da olduğu projelerle tüm bu ekosistemin desteklenmesini programladıklarını aktardı.

Akademisyenlerin kabiliyetlerini, özel sektörün her alandaki çalışmalarını destekleyecek şekilde bir iradelerinin olduğunu kaydeden Erenoğlu, işbirliklerinin her alanda devam edeceğini sözlerine ekledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise akademik başarının yanında nitelikli öğrenciler yetiştirmek hedefiyle çalıştıklarını bu nedenle protokolü ve iş birliğini çok önemsediklerini söyledi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasının 2. Meslek Komitesi ile meslek lisesi müdürleri arasında yaklaşık 6 ay süren bir çalışma sonunda protokol imzaladıklarını hatırlatan Bilen, şöyle devam etti:

"Buradaki amaç; özellikle sanayi kuruluşlarımızın bizlerden beklentileri doğrultusunda var olan bölümlerin güncellenmesini sağlamaktı. Kasım ayında toplanan komisyonumuz, bölümleri güncelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde onayı bekliyor. Burada imzalayacağımız protokolle de özellikle eğitimin altyapısının iyileştirilmesi, öğretim programlarının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden zenginleştirilmesi, eğitim öğretim desteğinin sağlanması, uzmanlık ve personel desteği alınması gibi konularda işbirliğimiz olacak."

Konuşmaların ardından imzalanan protokol çerçevesinde ÇOMÜ ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uzmanlık ve personel desteği sağlanacak. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak projeler hazırlanacak, sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan kalifiye elaman sağlanması adına öğretmen ve eğiticilerin daha donanımlı hale gelmesi hususlarında işbirliği yapılacak.

- Kocabaş Çayı'nın kıyısına düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişi, Kocabaş Çayı kıyısında dengesini kaybederek çay boyuna düştü.

Yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çayın kıyısına ulaşıp bu kişiyi kurtardı.

Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Yazar Deniz Alter, "Çocuklarla Felsefe" söyleşisinde okurlarıyla buluştu

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Festivali'nin üçüncü gününde, yazar Deniz Alter, "Çocuklarla Felsefe" konulu söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Alter, çocuk kitaplarının önemine vurgu yaparak, katılımcılarla etkileşim halinde keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

İzleyicilerin sorularını yanıtlayan yazar, çocuklarla etkileyici şekilde kitap okumanın yollarını ve önemini detaylarıyla aktardı.

Alter, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla bir araya gelirken, Biga'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.