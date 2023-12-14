Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki operasyonda 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı "MORAD-12", Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. "TCSG-907" botu unsurlarınca durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

"MORAD-12"nin, Ayvacık açıklarında farklı bir bölgede belirlediği lastik bottaki biri İran, 36'sı Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen ise "TCSG-61" ve "KB-20" unsurlarınca yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.