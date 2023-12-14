Milli tekvandocu Taşkın'dan Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda sıkletinde 3'üncü olan milli tekvandocu Zeynep Taşkın, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda sıkletinde 3'üncü olan milli tekvandocu Zeynep Taşkın, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Zeynep Taşkın ve antrenörü Hasan Altunışık'ı makamında kabul eden Yılmaz, yaptığı konuşmada, Taşkın'dan bir sonraki şampiyonada altın madalya beklediklerini dile getirdi.

Taşkın'ın Çanakkale'nin ve Lapseki'nin gururu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Başta antrenörü Hasan Altunışık'ı, ailesini ve sporcumuz Zeynep kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.