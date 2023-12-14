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        Biga'da TOBB Anaokulu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde devam eden TOBB Anaokulu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:50 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:51
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        Biga'da TOBB Anaokulu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde devam eden TOBB Anaokulu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

        Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş, Meclis Başkanı İbrahim Kahraman Soydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, borsanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile inşaatı inceledi.

        Baş, Biga Ticaret Borsası ile Biga Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucunda, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle ilçeye kazandırılan anaokulunun yapımına 16 Haziran'da başlandığını, okul projesinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını söyledi.

        Okulun, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete sunulacağını ifade eden Baş, "Biga'mıza yeni bir okul kazandırılmasında büyük pay sahibi olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz. Eğitime yatırımı, geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB ile oda ve borsalar olarak ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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        Galeri

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