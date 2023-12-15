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        Lapseki Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, afet planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:11
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        Lapseki Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, afet planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

        Sivil Savunma Birimi ve Acil Durum Afet Yönetim Ekibi tarafından düzenlenen HAP tatbikat senaryosunda, bölgede yaşanan bir deprem ve depreme bağlı oluşan bir yangın olayı simüle edilerek, hastanede tedavi altındaki hastaların tahliyesi ve ilçe merkezinden depremzede başvuruları konu edildi.

        Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Çanakkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi gözetiminde gerçekleştirildi.

        Hastane personelinin yanı sıra Lapseki Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Gelibolu Ecebey Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı tatbikatta, bölgede meydana gelebilecek bir deprem ve depreme bağlı oluşabilecek diğer acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve aktivasyon durumu değerlendirildi.

        Lapseki Devlet Hastanesi Başhekim Ömer Aydemir, tatbikat sonrası katılımcılara teşekkür etti.

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