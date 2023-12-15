Biga'da Kitap Festivali devam ediyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen kitap festivalinin dördüncü gününde eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, "Ailenizin Kumandası" konulu konferans verdi.

Kangal, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konferansta, ailelerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları konular üzerine ipuçları sunarken, çocuklarla olan ilişkilerin güçlendirilmesine dair önerilerde bulundu.

Annelerin çocuklarını kucağa aldıkları gün mutlu ve de kaygılı olduklarını dile getiren Kangal, şöyle devam etti:

"Üzerinden yıllar geçip baktığımızda 'Ne kadar güzel bir duygu' diyoruz. Fotoğraflara bakarken aslında daha mutluyuz. İşte bizlerin çocukları da şu anda mutlu olduklarını ifade edemiyor olabilirler ama mutlular. Gelecekte bu anları hatırladıkları zaman mutlulukla bu anları anacaklar. Bugün bu salondan çıkarken sorun gözlüklerini ayağımızın altında ezelim ve çözüm gözlüklerimizi takalım. Çocuklarımızın tenlerine gösterdiğimiz özeni ruhlarına da gösterelim. Eğer çocuklarınız ile ilgili çözemediğiniz bir durum varsa lütfen bir devlet hastanesine çocuk psikoloğuna başvurun ya da çocuk gelişimci pedagog desteği alın. Gidin, inanın. Toparlanmayacak bir şey yok. Lütfen kendinizi yersiz yere sorgulamayı bırakın."

Kangal, konferansın ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı, kitaplarını imzaladı.