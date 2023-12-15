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        Çanakkale'de "Kafes 18" operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

        Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18" operasyonunun Çanakkale ayağında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:59
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        Çanakkale'de "Kafes 18" operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
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        Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18" operasyonunun Çanakkale ayağında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Kafes-18" operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte yağma", "suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde tefecilik", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "tehdit ve hakaret" suçlarından şüpheliler M.T, D.T, M.B. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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