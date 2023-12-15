Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezi ve bazı ilçelerde sağanak nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı yerlerde yağışın dinmesini bekledi.

Kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerlerinin giriş bölümlerini su bastı. Esnaf, dükkanlardaki suyun tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

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